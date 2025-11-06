تغريم كوليبالي وفابينيو وموسي ديمبلي في الدوري السعودي

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعض اللاعبين بغرامة لقيامهم باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس.

وأوضحت اللجنة أن كاليدو كوليبالي لاعب الهلال وفابينيو لاعب اتحاد جدة وموسى ديمبلي لاعب الاتفاق بدفع غرامة 10 آلاف ريال لقيامهم باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس.

وذكرت أنه بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، إلزام اللاعب المطرود بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

ويدفع اللاعب أو ناديه الغرامة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ولفت البيان إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما تم تغريم نادي أهلي جدة مبلغ 60 ألف ريال لقيام الجمهور برمي عدد (12) علبة مياه تجاه أرضية الملعب في مباراة الرياض.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الثامنة من الدوري السعودي في الأيام المقبلة، قبل بداية فترة التوقف الدولي.