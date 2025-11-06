التشكيل المتوقع - جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا.. والسولية أساسي

يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مباراة الأهلي ضد سيراميكا.

واستقر ييس توروب مدرب الأهلي على التشكيل التالي لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

حراسة المرمى - محمد الشناوي

الدفاع - محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

الهجوم : تريزيجيه - جراديشار - زيزو

فيما من المتوقع أن يدفع علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني

الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - صديق أوجولا

الهجوم: مروان عثمان - فاخري لاكاي.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري اليوم اللخميس 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الأحد 9 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.

ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السابعة والنصف.