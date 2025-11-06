التشكيل المتوقع - جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا.. والسولية أساسي

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

جراديشار

يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مباراة الأهلي ضد سيراميكا.

أخبار متعلقة:
إمام عاشور: الأهلي لم يقصر معي أثناء مرضي.. وسأدعم الفريق بالسوبر السوبر المصري - معتصم سالم: بيراميدز منافس قوي على كل البطولات السوبر المصري – البطاوي: سيراميكا جاهز لمواجهة الأهلي الكشف عن ألوان قمصان مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

واستقر ييس توروب مدرب الأهلي على التشكيل التالي لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

حراسة المرمى - محمد الشناوي

الدفاع - محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

الهجوم : تريزيجيه - جراديشار - زيزو

فيما من المتوقع أن يدفع علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني

الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - صديق أوجولا

الهجوم: مروان عثمان - فاخري لاكاي.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري اليوم اللخميس 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الأحد 9 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.

ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السابعة والنصف.

السوبر المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
خدمة في الجول - قائمة الممنوعات للجمهور في مباريات السوبر المصري أيمن الشريعي مستمر في رئاسة إنبي حتى 2029 التشكيل المتوقع - الدياغ يعوض بيزيرا في هجوم الزمالك.. وماييلي يقود بيراميدز خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز مواعيد مباريات الخميس 6 نوفمبر - الأهلي يواجه سيراميكا والزمالك ضد بيراميدز في السوبر برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي
أخر الأخبار
ديلي ميل: اجتماع حاسم بين صلاح وحسام حسن لتجنب الخلافات مع ليفربول قبل أمم إفريقيا 11 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - قائمة الممنوعات للجمهور في مباريات السوبر المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية
أيمن الشريعي مستمر في رئاسة إنبي حتى 2029 56 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف ملامح قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر 59 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات وألية انضمام اللاعبين ساعة | منتخب مصر
التشكيل المتوقع - الدياغ يعوض بيزيرا في هجوم الزمالك.. وماييلي يقود بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر لمعسكر نوفمبر ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516701/التشكيل-المتوقع-جراديشار-يقود-هجوم-الأهلي-أمام-سيراميكا-والسولية-أساسي