فودين: هذا الموسم نشهد لمحات من مانشستر سيتي الذي نعرفه

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

هدف فيل فودين - مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند

يرى فيل فودين نجم مانشستر سيتي أن فريقه عاد للتألق هذا الموسم بعد موسم للنسيان.

وانتصر بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وأصبح رابعا في جدول ترتيب البطولة.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أستمتع بكرة القدم في هذه الفترة، أحتاج فقط للعب بابتسامة على وجهي، وهذا ما أفعله”.

وأضاف "كان العام الماضي صعبًا، ليس علي فقط بل على الجميع، لكن هناك تناغم جديد هذا الموسم".

وتابع "تسبب لنا دورتموند ببعض المشاكل، إنهم فريق رائع لكننا التزمنا بخطة اللعب وفزنا بفضل موهبتنا في الهجوم وهذا ما نسعى لتحقيقه".

وأكمل الدولي الإنجليزي "أعتقد أننا هذا العام أكثر مباشرة على المرمى، الأمر يتعلق بالتماسك واختيار الأوقات المناسبة للهجوم".

وواصل "لقد عززنا الفريق بلاعبين رائعين، مما أضفى عليه روح التعطش والترابط".

وأتم "الهدف هو أن نكون الفريق الذي اعتدنا أن نكونه، وهذا الموسم نشهد لمحات من ذلك".

ولأول مرة يسجل فودين ثنائية في دوري الأبطال خلال مسيرته، وكذلك لأول مرة يصنع رينديرز هدفين في نفس المباراة بدوري الأبطال.

وأصبح إرلينج هالاند أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الأبطال مع 3 فرق مختلفة هم سالزبورج ودورتموند وسيتي.

فيل فودين مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند
