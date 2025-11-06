فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف

وصف البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة عودته لصفوف منتخب بلاده بعد غياب 3 سنوات باللحظة التي لا توصف.

وعاد فابينيو للتواجد في قائمة المنتخب البرازيلي بقرار من الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال فابينيو عبر صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "الاستدعاء للمنتخب البرازيلي مشاعر لا توصف".

وأضاف "لقد كانت لحظة خاصة بالنسبة لي بعد 3 سنوات من الغياب، وصلتني العديد من رسائل الدعم، والآن سأعمل لتقديم أفضل ما لدي".

وعن مواجهة اتحاد جدة ضد أهلي جدة المرتقبة قال فابينيو: "تنتظرنا مواجهة صعبة علينا أن نحقق الانتصار خلالها لأننا تعثرنا كثيرا هذا الموسم بمسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد جدة يوم السبت المقبل في دربي مرتقب بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ويسعى أهلي جدة للفوز على الاتحاد واستعادة الانتصارات بالدوري السعودي بعد خسارة نقطتين بالتعادل ضد الرياض في الجولة السابعة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.