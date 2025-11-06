ديميرال جاهز لدربي جدة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ميريح ديميرال - الهلال - أهلي جدة

بات المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال لاعب أهلي جدة جاهزا لخوض مواجهة فريقه المرتقبة ضد الاتحاد.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد جدة يوم السبت المقبل في دربي مرتقب بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ديميرال بات جاهزا لخوض مواجهة الاتحاد عقب تعافيه من نزلة برد.

أخبار متعلقة:
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي الدوري السعودي – بنزيمة وساكالا يفسدان افتتاحية كونسيساو مع الاتحاد الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ارتفاع درجة الحرارة تسبب في غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة والسد القطري بدوري أبطال آسيا.

وفاز الأهلي على السد القطري 2-1 في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى أهلي جدة للفوز على الاتحاد واستعادة الانتصارات بالدوري السعودي بعد خسارة نقطتين بالتعادل ضد الرياض في الجولة السابعة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

الدوري السعودي أهلي جدة اتحاد جدة
نرشح لكم
مدرب نيوم: النصر يذكرني بباريس سان جيرمان تغريم كوليبالي وفابينيو وموسي ديمبلي في الدوري السعودي فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف نفاد تذاكر دربي جدة دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا كونسيساو: لم أفكر في مواجهة أهلي جدة أثناء مباراة الشارقة جيسوس: كريستيانو لن يشارك أمام جوا الهندي.. نحتاج للحفاظ عليه مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم
أخر الأخبار
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش 22 دقيقة | الدوري المصري
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | الدوري المصري
النهاية.. عموري يعلن اعتزاله 28 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز 56 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة وزلاكة يقودون الهجوم ضد الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
جراديشار عاشر الهدافين الأجانب في تاريخ السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عواد أساسي وعبد الله بديل.. والدباغ يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516696/ديميرال-جاهز-لدربي-جدة