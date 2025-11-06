ديميرال جاهز لدربي جدة

بات المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال لاعب أهلي جدة جاهزا لخوض مواجهة فريقه المرتقبة ضد الاتحاد.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد جدة يوم السبت المقبل في دربي مرتقب بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ديميرال بات جاهزا لخوض مواجهة الاتحاد عقب تعافيه من نزلة برد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ارتفاع درجة الحرارة تسبب في غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة والسد القطري بدوري أبطال آسيا.

وفاز الأهلي على السد القطري 2-1 في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى أهلي جدة للفوز على الاتحاد واستعادة الانتصارات بالدوري السعودي بعد خسارة نقطتين بالتعادل ضد الرياض في الجولة السابعة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.