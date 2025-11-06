نفاد تذاكر دربي جدة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

ملعب الجوهرة المشعة

نفدت تذاكر الدرجة الموحدة لملعب الإنماء في جدة، وذلك قبل 72 ساعة من مواجهة الدربي التي تجمع فريق اتحاد جدة وضيفه أهلي جدة.

ويصطدم الفريقان في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وسيكون البيع مستمرًا للجماهير الراغبة بحضور دربي جدة خلال الساعات المقبلة، على فئات درجة البريميوم والذهبية والفضية>

أخبار متعلقة:
بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي قناة مفتوحة تعلن حصولها على حقوق إذاعة بطولات الكأس الإسباني والإيطالي وسوبر إسبانيا الإسماعيلي يعلن تسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله.. ورائف متحدثا رسميا هاني أبو ريدة يرد على تصريحات أسامة نبيه.. ويكشف عن طلب لـ "القيادة السياسية"

وذلك من خلال منصة ويبوك الخاصة ببيع تذاكر المنافسات الرياضية في السعودية.

على أن تكون أسعارها ما بين 2000 ريال للذهبية، و1200 ريال للفضية، و300 ريال للبريميوم.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة، بحضور جماهيري يملأ مدرجات ملعب الإنماء على أن تكون نسبة جماهير اتحاد جدة 90%، مقابل 10 % لجمهور أهلي جدة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية نحو 62 ألف مقعد، وتعد الأكبر في مدينة جدة.

أهلي جدة اتحاد جدة
نرشح لكم
مدرب نيوم: النصر يذكرني بباريس سان جيرمان تغريم كوليبالي وفابينيو وموسي ديمبلي في الدوري السعودي فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف ديميرال جاهز لدربي جدة دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا كونسيساو: لم أفكر في مواجهة أهلي جدة أثناء مباراة الشارقة جيسوس: كريستيانو لن يشارك أمام جوا الهندي.. نحتاج للحفاظ عليه مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم
أخر الأخبار
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش 22 دقيقة | الدوري المصري
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | الدوري المصري
النهاية.. عموري يعلن اعتزاله 29 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز 56 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة وزلاكة يقودون الهجوم ضد الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
جراديشار عاشر الهدافين الأجانب في تاريخ السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عواد أساسي وعبد الله بديل.. والدباغ يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516695/نفاد-تذاكر-دربي-جدة