نفاد تذاكر دربي جدة

نفدت تذاكر الدرجة الموحدة لملعب الإنماء في جدة، وذلك قبل 72 ساعة من مواجهة الدربي التي تجمع فريق اتحاد جدة وضيفه أهلي جدة.

ويصطدم الفريقان في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وسيكون البيع مستمرًا للجماهير الراغبة بحضور دربي جدة خلال الساعات المقبلة، على فئات درجة البريميوم والذهبية والفضية>

وذلك من خلال منصة ويبوك الخاصة ببيع تذاكر المنافسات الرياضية في السعودية.

على أن تكون أسعارها ما بين 2000 ريال للذهبية، و1200 ريال للفضية، و300 ريال للبريميوم.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة، بحضور جماهيري يملأ مدرجات ملعب الإنماء على أن تكون نسبة جماهير اتحاد جدة 90%، مقابل 10 % لجمهور أهلي جدة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية نحو 62 ألف مقعد، وتعد الأكبر في مدينة جدة.