مواعيد مباريات الخميس 6 نوفمبر - الأهلي يواجه سيراميكا والزمالك ضد بيراميدز في السوبر

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - الأهلي - سيراميكا

يشهد اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

وتنطلق اليوم منافسات مسابقة السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات بمشاركة 4 فرق.

ويلعب الأهلي حامل لقب الدوري ضد سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

فيما يواجه الزمالك بطل كأس مصر نظيره بيراميدز وصيف بطولة الدوري.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

السوبر المصري

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.. ويعلق عليها أيمن الكاشف.

كما تذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية ويعلق عليها فارس عوض.

فيما سيعلق رؤوف خليف على مباراة الأهلي وسيراميكا عبر قناة دبي الرياضية.

الزمالك × بيراميدز

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.. ويعلق عليها عصام عبده.

كما تذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية ويعلق عليهاعيسى الحربين.

فيما سيعلق عبد الحميد الجسمي على مباراة الأهلي وسيراميكا عبر قناة دبي الرياضية.

السوبر المصري الأهلي الزمالك سيراميكا كليوباترا بيراميدز
