جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بتحطيم إرلينج هالاند للأرقام القياسية وكشف سبب صعوبة المباراة ضد بوروسيا دورتموند.

وانتصر بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وأصبح رابعا في جدول ترتيب البطولة.

وقال بيب جوارديولا عبر TNT سبورتس: "في أول 15 دقيقة لم نكن نعرف ماذا نفعل وبعد ذلك سيطرنا على اللقاء وكسرنا الخطوط ما جعلنا نركض وأصبحنا أفضل، وذلك بعدما خضنا مباراتين منذ يومين فقط".

وأضاف "بعدما استقبلنا الهدف لم نكن جيدين لأننا تراجعنا بـ 7 لاعبين وهم اعتمدوا على لاعبين يمتازون بالسرعات، لكن بعد مشاركة روبن دياش وبتواجد 5 لاعبين في الدفاع أصبحنا أفضل وأنهينا اللقاء بشكل جيد".

وأكمل "كسر هالاند لرقم جديد؟ لا أعلم جديا، كل مرة آتي لهنا تخبروني أنه كسر رقما قياسيا جديدا، أنا سعيد له وهو يستحق ذلك".

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 5 مباريات متتالية مع 3 فرق مختلفة، كما أصبح عاشر هدافي دوري أبطال أوروبا تاريخيا برصيد 54 هدفا.

وأتم "كلما ازداد عدد اللاعبين الجيدين بجواره تصبح الأمور أسهل، هذا هو الحال في الأندية الكبيرة، لاعبون جيدون يجعلون الإمكانيات أعلى".

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الأبطال مع 3 فرق مختلفة هم سالزبورج ودورتموند وسيتي.

ولأول مرة يسجل فودين ثنائية في دوري الأبطال خلال مسيرته، وكذلك لأول مرة يصنع رينديرز هدفين في نفس المباراة بدوري الأبطال.

