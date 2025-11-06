الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

برشلونة أمام كلوب بروج

قال كارلوس فوربس لاعب كلوب بروج، إن تسجيله هدفين في شباك برشلونة إحساس لا يوصف.

وتعادل برشلونة أمام كلوب بروج البلجيكي بثلاثية لكل فريق في الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فوربس في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "إحساس لا يوصف بتسجيل هدفين أمام أحد أفضل فرق العالم".

وعن قرارات الحكم خلال المباراة، قال "أعتقد أن قرار إلغاء ضربة الجزاء كان صحيحا، ولكن الهدف الرابع لم يكن خطأ".

وبات كارلوس فوربس أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ويصنع أمام برشلونة بعمر (21 سنة و231 يوما)، متفوقا على ديفيد بيكام لاعب مانشستر يونايتد (23 سنة و137 يوما) في سبتمبر 1998 على ملعب أولد ترافورد.

وأحرز فوربس هدفين ضمن ثلاثية كلوب أمام برشلونة، فيما سجل زميله نيكولو تريسولدي الهدف الأول.

وسجل ثلاثية برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال، وكريستوس تزوليس لاعب بروج بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ11، فيما رفع بروج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ22.

وواصل كلوب بروج سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الأندية الإسبانية حيث لم يخسر آخر 5 مواجهات بعد مباراة برشلونة اليوم (فاز 2، وتعادل 3)

