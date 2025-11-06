فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا

أرجع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، نتيجة التعادل أمام كلوب بروج إلى ضعف النواحي الدفاعية في فريقه.

وتعادل برشلونة أمام كلوب بروج البلجيكي بثلاثية لكل فريق في الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "لم نستطع الضغط عليهم، ولم نفز بأي ثنائيات خاصة في وسط الملعب، ولم يكن بإمكاننا الدفاع أمامهم".

وعن تلقي 3 أهداف أمام كلوب بروج، رد "سهلنا عليهم المهمة، بعد لمسة أو اثنين يصلون لمرمانا، الدفاع الجيد يبدأ من وسط الميدان، ويجب علينا أن نحسن من النواحي الدفاعية بأسرع وقت ممكن".

وأتم حديثه بالرد على أداء لامين يامال، قائلاً: "نحن نلعب بشكل جماعي وليس فردي".

وتلقى برشلونة 14 هدفا في آخر 9 مباريات بدون الخروج بشباك نظيفة في أي مباراة في أسوأ سلسلة للفريق منذ مارس 2013 حين تلقى 21 هدفا في 13 مباراة.

أحرز ثلاثية كلوب بروج نيكولو تريسولدي، وكارلوس فوربس"هدفين"، فيما سجل ثلاثية برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال، وكريستوس تزوليس لاعب بروج بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ11، فيما رفع بروج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ22.

وواصل كلوب بروج سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الأندية الإسبانية حيث لم يخسر آخر 5 مواجهات بعد مباراة برشلونة اليوم (فاز 2، وتعادل 3)

وينتظر برشلونة 4 مواجهات خلال مرحلة الدوري أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وآينتراخت فرانكفورت في إسبانيا، وسلافيا براج خارج ملعبه، قبل أن يختتم مبارياته في مرحلة الدوري أمام كوبنهاجن.