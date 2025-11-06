فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

برشلونة أمام كلوب بروج

أرجع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، نتيجة التعادل أمام كلوب بروج إلى ضعف النواحي الدفاعية في فريقه.

وتعادل برشلونة أمام كلوب بروج البلجيكي بثلاثية لكل فريق في الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "لم نستطع الضغط عليهم، ولم نفز بأي ثنائيات خاصة في وسط الملعب، ولم يكن بإمكاننا الدفاع أمامهم".

أخبار متعلقة:
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته تقرير: فليك غاضب بشدة من طريقة تعامل برشلونة مع إصابة رافينيا

وعن تلقي 3 أهداف أمام كلوب بروج، رد "سهلنا عليهم المهمة، بعد لمسة أو اثنين يصلون لمرمانا، الدفاع الجيد يبدأ من وسط الميدان، ويجب علينا أن نحسن من النواحي الدفاعية بأسرع وقت ممكن".

وأتم حديثه بالرد على أداء لامين يامال، قائلاً: "نحن نلعب بشكل جماعي وليس فردي".

وتلقى برشلونة 14 هدفا في آخر 9 مباريات بدون الخروج بشباك نظيفة في أي مباراة في أسوأ سلسلة للفريق منذ مارس 2013 حين تلقى 21 هدفا في 13 مباراة.

أحرز ثلاثية كلوب بروج نيكولو تريسولدي، وكارلوس فوربس"هدفين"، فيما سجل ثلاثية برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال، وكريستوس تزوليس لاعب بروج بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ11، فيما رفع بروج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ22.

وواصل كلوب بروج سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الأندية الإسبانية حيث لم يخسر آخر 5 مواجهات بعد مباراة برشلونة اليوم (فاز 2، وتعادل 3)

وينتظر برشلونة 4 مواجهات خلال مرحلة الدوري أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وآينتراخت فرانكفورت في إسبانيا، وسلافيا براج خارج ملعبه، قبل أن يختتم مبارياته في مرحلة الدوري أمام كوبنهاجن.

هانز فليك دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس
أخر الأخبار
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي 4 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516691/فليك-سهلنا-المهمة-على-كلوب-بروج-من-لمستين-يصلوا-مرمانا