بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة

أعرب دان بيرن عن سعاته بتسجيل هدف رائع بالرأس في شباك أتلتيك بلباو.

دان بيرن النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وكان قد تغلب نيوكاسل على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح دان بيرن التسجيل في الدقيقة 11 برأسية رائعة، بينما سجل جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 في الشوط الثاني.

وقال بيرن عبر قناة TNT Sports: "كنت أستحق هدفا منذ فترة وعندما وصلت الكرة قررت أن ألعبها برأسي بكل قوتي".

وتابع "لحسن الحظ استقرت الكرة في الزاوية البعيدة، لذلك كنت سعيدا جدا بعد الهدف".

وشدد بيرن "أحيانا يكون هذا هدفا من مئة، يشبه إلى حد كبير هدف نهائي الكأس، أعتقد أنني كنت أستحق هدفا منذ فترة".

أما عن تحقيق الانتصار فأجاب "كنت واثقا من تقديم أداء جيد، وسعيد بالثلاث نقاط".

واختتم بيرن تصريحاته "أحب اللعب في قلب الدفاع لكن مشاركتي اليوم في مركز الظهير تجعلني أتحرك أكثر وألعب بقدمي أكثر لذلك كنت سعيدا".

وحقق نيوكاسل انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد بلباو عند 3 نقاط في المركز السابع والعشرين.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.