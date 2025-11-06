بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

دان بيرن - نيوكاسل

أعرب دان بيرن عن سعاته بتسجيل هدف رائع بالرأس في شباك أتلتيك بلباو.

دان بيرن

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وكان قد تغلب نيوكاسل على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح دان بيرن التسجيل في الدقيقة 11 برأسية رائعة، بينما سجل جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس ماليك تشاو: سعيد بإندماجي سريعا مع نيوكاسل.. وأغنية "بيلا تشاو" لي رائعة

وقال بيرن عبر قناة TNT Sports: "كنت أستحق هدفا منذ فترة وعندما وصلت الكرة قررت أن ألعبها برأسي بكل قوتي".

وتابع "لحسن الحظ استقرت الكرة في الزاوية البعيدة، لذلك كنت سعيدا جدا بعد الهدف".

وشدد بيرن "أحيانا يكون هذا هدفا من مئة، يشبه إلى حد كبير هدف نهائي الكأس، أعتقد أنني كنت أستحق هدفا منذ فترة".

أما عن تحقيق الانتصار فأجاب "كنت واثقا من تقديم أداء جيد، وسعيد بالثلاث نقاط".

واختتم بيرن تصريحاته "أحب اللعب في قلب الدفاع لكن مشاركتي اليوم في مركز الظهير تجعلني أتحرك أكثر وألعب بقدمي أكثر لذلك كنت سعيدا".

وحقق نيوكاسل انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد بلباو عند 3 نقاط في المركز السابع والعشرين.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

دوري أبطال أوروبا دان بيرن نيوكاسل
نرشح لكم
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس
أخر الأخبار
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي 4 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516690/بعد-التسجيل-الرائع-بالرأس-بيرن-هدف-من-ضمن-مئة