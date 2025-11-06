عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

برشلونة أمام كلوب بروج

واصل برشلونة نزيف النقاط في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية كلوب بروج نيكولو تريسولدي، وكارلوس فوربس"هدفين"، فيما سجل ثلاثية برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال، وكريستوس تزوليس لاعب بروج بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ11، فيما رفع بروج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ22.

وواصل كلوب بروج سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الأندية الإسبانية حيث لم يخسر آخر 5 مواجهات بعد مباراة برشلونة اليوم (فاز 2، وتعادل 3)

وتجنب برشلونة الخسارة الثانية على التوالي أمام منافس بلجيكي بعدما خسر المواجهة الأخيرة في مرحلة الدوري الموسم الماضي أمام ريال أنتويريب.

وينتظر برشلونة 4 مواجهات خلال مرحلة الدوري أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وآينتراخت فرانكفورت في إسبانيا، وسلافيا براج خارج ملعبه، قبل أن يختتم مبارياته في مرحلة الدوري أمام كوبنهاجن.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بهدف مبكر لصالح كلوب بروج في الدقيقة السادسة عن طريق نيكولو تريسولدي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك.

ورد برشلونة سريعا عن طريق فيران توريس في الدقيقة الثامنة بعد متابعة كرة عرضية من فيرمين لوبيز.

استمرت الإثارة في الدقائق الأولى، وسدد فيرمين لوبيز في الدقيقة 11 لتصطدم بالقائم الأيمن لكلوب بروج.

ونجح كارلوس فوربس في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 17 الذي انطلق لينفرد بمرمى تشيزني ويسدد في الشباك، معلنا تقدم أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 27 إنقاذ العارضة لصاروخية من كوندي لتتحول لضربة مرمى.

واصل برشلونة محاولاته لإدراك التعادل، وسدد راشفورد في الدقيقة 38 تصدى لها الحارس نوردين جاكرز ليحافظ على تقدم كلوب بروج، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، منع تشيزني الهدف الثالث لكلوب بروج بعد تصديه لتسديدة خواكين سيس من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر لامين يامال فرصة خطيرة في الدقيقة 52 بعد تسلمه كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة من راشفورد.. ليسددها مجددا في منتصف المرمى والحارس يتألق.

أجرى فليك بعدها تبديلين لبرشلونة بنزول روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو بدلا من كاسادو وتوريس.

وشهدت الدقيقة 59، منع إطار المرمى الهدف الثالث، إثر تسديدة صاروخية من إريك كاسادو اصطدمت بالعارضة في ثالث كرة يمنعها إطار المرمى من إحراز برشلونة لهدف.

ونجح لامين يامال في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 61 بعد تمريرة سحرية من فيرمين لوبيز ليسددها في الشباك، لتصبح النتيجة 2-2.

وعاد كلوب بروج ليتقدم مجددا في الدقيقة 63 عن طريق كارلوس فوربس بعد انفراده بالحارس ليضعها بطريقة رائعة في الشباك ليتقدم أصحاب الأرض 3-2.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح كلوب بروج في الدقيقة 70 بعد عرقلة بالدي لـ كارلوس بورجيس، ولكن تراجع الحكم عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 77، نجح برشلونة في إدراك التعادل بعد كرة عرضية من لامين يامال اصطدمت بمدافع كلوب بروج كريستوس تزوليس لتسكن الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل كلوب بروج هدفا قاتلا في الدقيقة 90+1 بعد خطأ قاتل من تشيزني، ولكن عاد الحكم لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف واحتساب خطأ لصالح حارس برشلونة، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

كلوب بروج برشلونة دوري أبطال أوروبا
