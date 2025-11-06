أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

واصل إنتر انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على كيرات ألماتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق إنتر العلامة الكاملة بـ 12 نقطة ليتساوى مع بايرن ميونيخ وأرسنال عقب مرور 4 جولات.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس مواعيد مباريات الأربعاء 5 نوفمبر - برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي في دوري الأبطال دياب: زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري.. وتنسيق مرتقب بين المنتخب وبيراميدز

وتعادل كيرات في الدقيقة 55، قبل أن يخطف كارلوس أوجوستو هدف فوز إنتر في الدقيقة 67.

أما في مواجهة أياكس أمام جالاتاسراي فقاد فيكتور أوسيمين فريقه التركي في تحقيق الفوز.

وتغلب جالاتاسراي خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلهم جيعا في الشوط الثاني.

وافتتح أوسيمين التسجيل في الدقيقة 59 من صناعة ليروي ساني، بينما أضاف النيجيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و78 من ركلتي جزاء.

ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 9 نقاط بعد تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بينما يتذيل أياكس الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وواصل بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو هزائمه بعد التعرض للخسارة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال.

وتغلب باير ليفركوزن على بنفيكا بهدف دون مقابل سجله شيك في الدقيقة 65.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 21 بينما يحتل بنفيكا المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

وأخيرا تغلب نيوكاسل على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل.

وافتتح دان بيرن التسجيل في الدقيقة 11 برأسية رائعة، بينما سجل جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 في الشوط الثاني.

وحقق نيوكاسل انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد بلباو عند 3 نقاط في المركز السابع والعشرين.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

دوري أبطال أوروبا إنتر جالاتاسراي أوسيمين
نرشح لكم
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس
أخر الأخبار
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا 44 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي 32 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516688/أبطال-أوروبا-هاتريك-أوسيمين-وانتصار-إنتر-وثنائية-نيوكاسل-وهزيمة-جديدة-لبنفيكا