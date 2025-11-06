أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا

واصل إنتر انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على كيرات ألماتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق إنتر العلامة الكاملة بـ 12 نقطة ليتساوى مع بايرن ميونيخ وأرسنال عقب مرور 4 جولات.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل كيرات في الدقيقة 55، قبل أن يخطف كارلوس أوجوستو هدف فوز إنتر في الدقيقة 67.

أما في مواجهة أياكس أمام جالاتاسراي فقاد فيكتور أوسيمين فريقه التركي في تحقيق الفوز.

وتغلب جالاتاسراي خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلهم جيعا في الشوط الثاني.

وافتتح أوسيمين التسجيل في الدقيقة 59 من صناعة ليروي ساني، بينما أضاف النيجيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و78 من ركلتي جزاء.

ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 9 نقاط بعد تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بينما يتذيل أياكس الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وواصل بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو هزائمه بعد التعرض للخسارة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال.

وتغلب باير ليفركوزن على بنفيكا بهدف دون مقابل سجله شيك في الدقيقة 65.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 21 بينما يحتل بنفيكا المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

وأخيرا تغلب نيوكاسل على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل.

وافتتح دان بيرن التسجيل في الدقيقة 11 برأسية رائعة، بينما سجل جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 في الشوط الثاني.

وحقق نيوكاسل انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد بلباو عند 3 نقاط في المركز السابع والعشرين.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.