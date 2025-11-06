برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 00:19

كتب : أحمد الخولي

هشام حنفي

أعلن هشام حنفي لاعب الأهلي السابق توليه منصب رئيس قطاع الكرة في نادي دلفي.

ويرعى النادي الأهلي فريق دلفي والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية ب.

ويحتل دلفي المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في ترتيب المجموعة الثالثة للقسم الثاني ب.

أخبار متعلقة:
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي تأجيل إفريقيا - هشام حنفي: قرار في صالح الفرق المصرية.. كفتنا ستكون أرجح تغيير المدربين – هشام حنفي لـ في الجول: يجب تطبيق القانون الإيطالي.. لا نرى كوادر جديدة هشام حنفي ومحمد عمارة إلى خالد بيبو: لو نجلك لم يرحل عن الأهلي مثل أبنائنا لن نصمت

وكتب هشام حنفي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"

"الحمد لله العودة من جديد لبيتي النادي الأهلي مع المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب.

بعد رحلة ناجحة استمرت 5 سنوات في قطاع الناشئين بنادي زد، يشرفني الإعلان عن ثقة النادي الأهلي وتكليفي برئاسة قطاع كرة القدم بنادي دلفي، أحد الأندية التي تعمل تحت رعاية النادي الأهلي.

أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أقدم كل ما بوسعي لخدمة النادي وتطوير القطاع، والمساهمة في دعم منظومة الكرة واكتشاف المواهب التي تشرّف الأهلي ومستقبله.

شكرًا لـ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على الثقة الغالية بقيادة مختار مختار وزكريا ناصف ومحمد يوسف ولكل من دعم وساعد وساهم في أي خطوة خلال الفترة الماضية.. والقادم بإذن الله أفضل وأكبر".

وأتم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراءات رعاية نادي دلفي أحد اندية القسم الثاني ب، في سبتمبر 2024.

وتبلغ مدة رعاية النادي الأهلي لفريق دلفي ستكون 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

تجربة الأهلي مع دلفي ليست الأولى من نوعها، إذ يرعى نادي إنبي فريق بايونيرز، ويرعى سيراميكا كليوباترا فريق ديروط.

هشام حنفي الأهلي دلفي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني هاني أبو ريدة يرد على تصريحات أسامة نبيه.. ويكشف عن طلب لـ "القيادة السياسية" الإسماعيلي يعلن تسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله.. ورائف متحدثا رسميا كرة يد - الأهلي يُحبط محاولات سبورتنج ويتأهل لملاقاة سموحة في نهائي السوبر هاني سعيد: لن نتأثر بالغيابات في السوبر.. والزمالك يستطيع تخطي أزماته الشحات: اعتدنا على طموحات جمهور الأهلي.. وكنت أتمنى التواجد في هذا الملعب داري: أنهيت البرنامج التأهيلي.. والحظ لم يحالفنا أمام المصري وتركيزنا على السوبر عواد: معتادون على الظروف الصعبة.. وننتظر دعم الجماهير لحصد اللقب
أخر الأخبار
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة ساعة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي ساعة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516687/برعاية-الأهلي-هشام-حنفي-رئيس-قطاع-كرة-القدم-بنادي-دلفي