برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي

أعلن هشام حنفي لاعب الأهلي السابق توليه منصب رئيس قطاع الكرة في نادي دلفي.

ويرعى النادي الأهلي فريق دلفي والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية ب.

ويحتل دلفي المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في ترتيب المجموعة الثالثة للقسم الثاني ب.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"

"الحمد لله العودة من جديد لبيتي النادي الأهلي مع المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب.

بعد رحلة ناجحة استمرت 5 سنوات في قطاع الناشئين بنادي زد، يشرفني الإعلان عن ثقة النادي الأهلي وتكليفي برئاسة قطاع كرة القدم بنادي دلفي، أحد الأندية التي تعمل تحت رعاية النادي الأهلي.

أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أقدم كل ما بوسعي لخدمة النادي وتطوير القطاع، والمساهمة في دعم منظومة الكرة واكتشاف المواهب التي تشرّف الأهلي ومستقبله.

شكرًا لـ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على الثقة الغالية بقيادة مختار مختار وزكريا ناصف ومحمد يوسف ولكل من دعم وساعد وساهم في أي خطوة خلال الفترة الماضية.. والقادم بإذن الله أفضل وأكبر".

وأتم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراءات رعاية نادي دلفي أحد اندية القسم الثاني ب، في سبتمبر 2024.

وتبلغ مدة رعاية النادي الأهلي لفريق دلفي ستكون 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

تجربة الأهلي مع دلفي ليست الأولى من نوعها، إذ يرعى نادي إنبي فريق بايونيرز، ويرعى سيراميكا كليوباترا فريق ديروط.