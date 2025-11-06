بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية

حقق مانشستر سيتي الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1 في الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على استاد الاتحاد.

سجل أهداف سيتي: فيل فودين (2) وإرلينج هالاند وريان شرقي، فيما سجل فالديمير أنتون هدف الضيوف الوحيد.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للمركز الرابع برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ وأرسنال وإنتر المتصدرين بالعلامة الكاملة.

وتعرض دورتموند لأول خسارة وتراجع للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الأبطال مع 3 فرق مختلفة هم سالزبورج ودورتموند وسيتي.

ولأول مرة يسجل فودين ثنائية في دوري الأبطال خلال مسيرته، وكذلك لأول مرة يصنع رينديرز هدفين في نفس المباراة بدوري الأبطال.

التشكيل

بدأ مرموش من على مقاعد البدلاء، فيما قاد هالاند الهجوم ومرتديا شارة القيادة.

فيما شارك برناردو سيلفا في المباراة رقم 100 له بدوري أبطال أوروبا كرابع برتغالي يحقق هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو (183) وبيبي (120) ولويس فيجو (103).

مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند 🔵📋🇪🇬#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/FvE4mrVy3S — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2025

وصف المباراة

بداية اللقاء جاءت هادئة، وحاول سيتي التهديد لكن تألق الدفاع ومن خلفه جريجور كوبل حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 22 أطلق فيل فودين تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة تقدم سيتي.

وتألق كوبل في التصدي لتسديدة أوريلي في الدقيقة 27.

وبعد دقيقتين ضاعف هالاند من تقدم سيتي بتسديدة أرضية قوية بيمناه بعد عرضية أرضية من جيريمي دوكو.

المدمر خرج عن السيطرة 🤖🔥 بعد هدفه في شباك دورتموند.. هالان وصل لـ مساهمته رقم 29 في 16 مباراة لعبها بقميص السيتي هذا الموسم 🤯 26 هدفًا ⚽ 3 تمريرات حاسمة 🎯 pic.twitter.com/R5XSFMjjPr — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2025

وحاول تيجاني رينديرز بتسديدة قوية تهديد مرمى الضيوف لكن كوبل تألق ومنعها لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

في بداية الشوط الثاني كاد سافينيو أن يضيف الثالث لكن كوبل تواجد في المكان المناسب.

وفي الدقيقة 57 كرر فودين ما فعله في الشوط الأول وبنفس الطريقة سجل هدفه الثاني والثالث لسيتي.

وفي الدقيقة 62 سدد سافينيو على الطائر كرة مرت أعلى العارضة.

ومن لعبة سريعة قلص فالديمير أنتون الفارق بعد عرضية أرضية من كريم أديمي في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة 3-1.

وكاد أديمي أن يسجل هدفا يشعل اللقاء أكثر لكن تسديدته ارتطمت بستونز وتحولت لركنية في الدقيقة 77.

وشارك عمر مرموش في الدقيقة 86 بدلا من هالاند.

وفي الدقيقة 90+1 سجل ريان شرقي الهدف الرابع بمجهود فردي رائع بعد توغل وتسديدة قوية، لتنتهي المباراة برباعية.