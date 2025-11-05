ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية

دافع إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن قراره بإجراء 7 تغييرات في التشكيل خلال التعادل 2-2 أمام كاراباج بطل أذربيجان في دوري أبطال أوروبا.

المدرب بدأ اللقاء دون مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز وليام ديلاب وأليخاندرو جاراناتشو، قبل أن ينهي المباراة بوجودهم جميعا بعد العودة من تأخر 1-2.

وقال ماريسكا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "النية كانت إراحة إنزو، وإراحة مويسيس، وإراحة مالو، وإراحة لاعبين آخرين، لأنهم غير قادرين على اللعب كل 3 أيام".

وشدد "اللاعبون يحتاجون للتعافي من الموسم الماضي، وكأس العالم للأندية أثرت كثيرا".

وأضاف "نحاول التدوير. عندما نفوز لا أحد يتحدث عن ذلك. أعرف أنه عندما لا نفوز، يتركز الحديث في هذه الأمور".

وأوضح ماريسكا "الآن الأهم أن نستعيد طاقتنا قبل السبت ونعود من جديد".

واختتم ماريسكا تصريحاته "كاراباج فريق جيد. قلت ذلك منذ أيام. يقدمون أداء جيدا، وخاصة على ملعبهم، الأمور تكون صعبة".

وحسم التعادل مواجهة كاراباج أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة رفع كل من تشيلسي وكاراباج رصيدهما إلى 7 نقاط عقب مرور 4 جولات.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام برشلونة على ستامفورد بريدج في 25 نوفمبر الجاري.

بينما يحل كاراباج ضيفا على نابولي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة.

