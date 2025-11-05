تقرير: لتوفير 46 ألف دولار شهريا.. كورينثيانز يرغب في مغادرة ديباي لجناحه الفندقي

يرغب نادي كورينثيانز البرازيلي تقليل النفقات الخاصة بشأن لاعبه الهولندي ممفيس ديباي.

ويرتدي ديباي قميص الفريق البرازيلي بدءا من صيف 2024 عندما انتقل له في صفقة انتقال حر.

ووفقا لشبكة UOL البرازيلية فإن أوسمار ستابيلي رئيس كورينثيانز طلب من ممفيس ديباي مغادرة جناحه الفندقي في ساو باولو والانتقال إلى منزل بتكلفة أقل.

ويتحمل النادي 250 ألف ريال برازيلي (46 ألف دولار) شهريا قيمة تكلفة سكن البرازيلي.

ويقدم الفندق للهولندي عدة خدمات: التنظيف –خدمة الطعام - تنظيف الملابس – طاه خاص – حارس أمن خاص – سيارة مصفحة - سائق خاص.

وأفاد مصدر مقرب من اللاعب بأنه من غير المرجح مغادرة ديباي للفندق في نفس التقرير.

اللاعب عند انضمامه في سبتمبر 2024 قرر العيش في الفندق بدلا من أحد المنازل كونه أقرب للمجمع التدريبي للنادي.

وأشار تقرير آخر إلى النادي يدين للاعب بما يقارب 140 مليون ريال برازيلي منذ انتقاله وهو ما يساوي 26 مليون دولار، ويحاول النادي تقليل النفقات لسداد راتبه.

الهولندي خاض إجمالا 57 مباراة مع الفريق البرازيلي سجل 16 هدفا وصنع 14 وتوج بلقب دوري الولاية.

وارتبط اسم ديباي مؤخرا بالرحيل عن صفوف كورينثيانز خاصة مع توديع الفريق المبكر لكوبا ليبرتادوريس في فبراير الماضي، وأيضا لعدم الوفاء بمستحقاته المتأخرة.