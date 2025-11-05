كرة سلة - انتصار الأهلي والاتحاد وسبورتنج.. ومفاجأة سموحة أمام الزمالك

حسمت فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج انتصاراتها في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط.

وفازت الفرق الثلاثة في منافستي المرتبط والرجال ليقتربوا من المربع الذهبي.

بينما فجّر سموحة المفاجأة بعد التغلب على الزمالك في منافستي المرتبط والرجال.

ويحتاج سموحة للفوز في مباراة واحدة فقط لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

وجاءت مباريات ذهاب ربع النهائي كالآتي:

فوز الأهلي على المصرية للاتصالات (98-53 للمرتبط) - (77-68 للرجال)

فوز الاتحاد على الجزيرة (85-31 للمرتبط) - (84-61 للرجال)

فوز سبورتنج على بتروجت (84-71 للمرتبط) - (91-76 للرجال)

فوز سموحة على الزمالك (69-53 للمرتبط) - (73-72 للرجال)

وتقام مباريات الإياب يوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر إقامة منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب.