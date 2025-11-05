راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا

اتخذ إبراهيم مبايي مهاجم باريس سان جيرمان خطوة مفاجئة باختيار تمثيل منتخب السنغال، رغم مشاركته سابقا مع مختلف فئات المنتخب الفرنسي للشباب.

صاحب 17 عاما مرشح للظهور في قائمة السنغال لمواجهة البرازيل يوم 15 نوفمبر في لندن، وهو قرار جاء بعد اقتناع بالمشروع الرياضي للمنتخب المتأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكشف موقع راديو مونت كارلو أن الاتحاد السنغالي بذل جهدا كبيرا لإقناع مبايي، الذي اتخذ قراره بشكل مستقل، مع ارتباط قوي بجذوره العائلية وثقة في مستقبل المنتخب تحت قيادة المدرب بابي ثياو.

مبايي خاض 25 مباراة مع باريس، بينها 13 هذا الموسم. وفي الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2024-2025 شارك أساسيا بعمر 16 عاما و6 أشهر و23 يوما، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية.

وساهمت الإصابات العديدة في خط هجوم بطل أوروبا في زيادة وقت لعبه، إذ ظهر في ثلاث مباريات من أصل أربع بدوري أبطال أوروبا.

نالت السنغال أيضا توقيع ييفان ديوف حارس نيس، بينما يتوقع انضمام المدافع مامادو سار لاعب ستراسبورج المعار من تشيلسي إلى القائمة المقبلة.

وكان مبايي قد لعب لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 و18 و20 عاما خلال السنوات الماضية.