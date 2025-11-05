دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا

حقق عماد النحاس أول فوز قاري له مع الزوراء العراقي بالفوز بنتيجة 2-1 على استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان في دوري أبطال آسيا 2.

وكان النحاس قد بدأ مشواره مع الزوراء بالخسارة بنفس النتيجة أمام بطل طاجيكستان.

وتقدم الزوراء مبكرا بهدف من حسن عبد الكريم في الدقيقة 9، وأضاف النيجيري إبراهيم توميو الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقلص أميربيك جيرابويف الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وحقق النحاس منذ توليه تدريب الفريق الفوز في 3 مباريات وخسر مباراة محليا وقاريا.

ولحساب نفس المجموعة فاز النصر السعودي على جوا الهندي بنتيجة 4-0 في غياب كريستيانو رونالدو.

وتقدم النصر بهدفين من عبد الرحمن غريب في الدقيقتين 35 و53.

وعزز محمد ماران التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 65، واختتم جواو فيليكس الرباعية في الدقيقة 84 من صناعة ساديو ماني.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الرابعة كالتالي: النصر في الصدارة برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي الزوراء ثانيا برصيد 6 نقاط ومتفوقا على استقلال دوشنبه بفارق الأهداف.

فيما يتذيل جوا الترتيب بدون رصيد.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى دور الـ 16 للمنافسة على ثاني ألقاب القارة الآسيوية.