أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس

حسم التعادل مواجهة كاراباج أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم تحويل كاراباج تأخره إلى تقدم أمام تشيلسي، لكن خطف البلوز التعادل في النهاية.

وانتهى اللقاء بنتيجة هدفين لكل منهما ليحقق كاراباج -مفاجأة النسخة الحالية- نقطته السابعة خلال 4 جولات.

وتقدم إستيفاو لتشيلسي مبكرا في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل لياندرو أندرادي لفريق كاراباج في الدقيقة 29.

ونجح ماركو يانكوفيتش في التقدم لكاراباج في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح أليخاندرو جارناتشو في إدراك التعادل للبلوز في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة رفع كل من تشيلسي وكاراباج رصيدهما إلى 7 نقاط عقب مرور 4 جولات.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام برشلونة على ستامفورد بريدج في 25 نوفمبر الجاري.

بينما يحل كاراباج ضيفا على نابولي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة.

مفاجأة بافوس

حقق بافاوس القبرصي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فياريال.

وفاز بافوس على فياريال بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل ديريك لوكاسين هدف بافوس الوحيد في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني.

ويشارك الفريق القبرصي لأول مرة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ورفع بافوس رصيده إلى 5 نقاط من انتصار وتعادلين وهزيمة.

أما فياريال فتجمد رصيده عند نقطة من تعادل وثلاث هزائم.

ويحل فياريال ضيفا على دورتموند في الجولة الخامسة يوم 25 نوفمبر الجاري.

بينما يستضيف بافوس فريق موناكو يوم 26 من الشهر ذاته.