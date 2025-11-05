أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 22:29
كتب : FilGoal
حسم التعادل مواجهة كاراباج أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
ورغم تحويل كاراباج تأخره إلى تقدم أمام تشيلسي، لكن خطف البلوز التعادل في النهاية.
وانتهى اللقاء بنتيجة هدفين لكل منهما ليحقق كاراباج -مفاجأة النسخة الحالية- نقطته السابعة خلال 4 جولات.
وتقدم إستيفاو لتشيلسي مبكرا في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل لياندرو أندرادي لفريق كاراباج في الدقيقة 29.
إستيفاو ويليان يفتتح التسجيل لتشيلسي#دوري_أبطال_أوروبا #تشلسي pic.twitter.com/PlpWlYKTjQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2025
ونجح ماركو يانكوفيتش في التقدم لكاراباج في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني نجح أليخاندرو جارناتشو في إدراك التعادل للبلوز في الدقيقة 53.
أليخاندرو غارناتشو يضيف الهدف الثاني لتشلسي#دوري_أبطال_أوروبا #تشلسي pic.twitter.com/QHUCDNA5PI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2025
وبتلك النتيجة رفع كل من تشيلسي وكاراباج رصيدهما إلى 7 نقاط عقب مرور 4 جولات.
ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام برشلونة على ستامفورد بريدج في 25 نوفمبر الجاري.
بينما يحل كاراباج ضيفا على نابولي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة.
مفاجأة بافوس
حقق بافاوس القبرصي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فياريال.
وفاز بافوس على فياريال بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.
وسجل ديريك لوكاسين هدف بافوس الوحيد في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني.
ويشارك الفريق القبرصي لأول مرة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ورفع بافوس رصيده إلى 5 نقاط من انتصار وتعادلين وهزيمة.
أما فياريال فتجمد رصيده عند نقطة من تعادل وثلاث هزائم.
ويحل فياريال ضيفا على دورتموند في الجولة الخامسة يوم 25 نوفمبر الجاري.
بينما يستضيف بافوس فريق موناكو يوم 26 من الشهر ذاته.