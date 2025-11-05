كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر.. والقناة الناقلة

حسم فريقا الأهلي وسموحة مقعدهما في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.

بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

موعد المباراة النهائية والقناة الناقلة

يلعب الأهلي أمام سموحة يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وتقام المباراة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ساعة انطلاق المباراة حتى الآن.

