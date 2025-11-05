انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (4)-(1) دورتموند.. فوز أصحاب الأرض
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند في الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.
ويجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء سيتي في اللقاء الذي سيبدأ في العاشرة مساءً.
يحتل سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط ويسبقه دورتموند بفارق الأهداف فقط في المركز الثامن.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
انتهت
ق 90+1: جووووول الراااابع.. ريان شرقي يسجل بعد توغل وتسديدة قوية
ق 86: مشاركة مرموش بدلا من هالاند
ق 77: الركنية تُنفذ ورأسية يبعدها دوناروما ببراعة عن شباكه
ق 77: عرضية أرضية وتسديدة من أديمي ترتطم بستونز وتتحول لركنية
ق 72: عرضية أرضية يحولها انتون في الشباك مقلصا الفارق لدورتموند
ق 62: تسديدة على الطائر من سافينيو تمر أعلى العارضة
ق 57: جوووول الثااااالث.. فودين يسجل بتسديدة أرضية قوية مشابهة للهدف الأول
ق 46: كوبل يمنع تسديدة سافينيو ببراعة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: تسديدة قوية من رينديرز يتصدى لها كوبل ببراعة
إيرلينغ هالاند يواصل التألق ويضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي ⚽️💥 #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #دورتموند pic.twitter.com/z1mGXSbDBG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2025
ق 29: جووول عرضية من دوكو وتسديدة قوية من هالاند تسكن الشباك
ق 27: كوبل يتصدى لتسديدة قوية من أوريلي من داخل منطقة الجزاء
ق 22: جوووول فودين يسجل الأول لسيتي.. بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس
بداية اللقاء