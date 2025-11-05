انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (4)-(1) دورتموند.. فوز أصحاب الأرض

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

هدف هالاند ضد بوروسيا دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند في الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.

ويجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء سيتي في اللقاء الذي سيبدأ في العاشرة مساءً.

يحتل سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط ويسبقه دورتموند بفارق الأهداف فقط في المركز الثامن.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+1: جووووول الراااابع.. ريان شرقي يسجل بعد توغل وتسديدة قوية

ق 86: مشاركة مرموش بدلا من هالاند

ق 77: الركنية تُنفذ ورأسية يبعدها دوناروما ببراعة عن شباكه

ق 77: عرضية أرضية وتسديدة من أديمي ترتطم بستونز وتتحول لركنية

ق 72: عرضية أرضية يحولها انتون في الشباك مقلصا الفارق لدورتموند

ق 62: تسديدة على الطائر من سافينيو تمر أعلى العارضة

ق 57: جوووول الثااااالث.. فودين يسجل بتسديدة أرضية قوية مشابهة للهدف الأول

ق 46: كوبل يمنع تسديدة سافينيو ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تسديدة قوية من رينديرز يتصدى لها كوبل ببراعة

ق 29: جووول عرضية من دوكو وتسديدة قوية من هالاند تسكن الشباك

ق 27: كوبل يتصدى لتسديدة قوية من أوريلي من داخل منطقة الجزاء

ق 22: جوووول فودين يسجل الأول لسيتي.. بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس

بداية اللقاء

مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند
