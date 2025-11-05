انتهت في أبطال أوروبا - كلوب بروج (3)-(3) برشلونة

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

برشلونة أمام كلوب بروج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلوب بروج أمام برشلونة، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة أمام باريس سان جيرمان.

فيما يحل كلوب بروج صاحب الأرض في مباراة اليوم، في المركز الـ25 برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.

نهاية المباراة بالتعادل 3-3

ق 90+3: الحكم يقرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو ليحتسب خطأ لصالح تشيزني.

ق 90+1: جووووووول قااااااتل لكلوب بروج بعد خطأ قاتل من تشيوني

ق 77: جوووووول التعاااااادل بعد كرة عرضية من لامين يامال اصطدمت بمدافع كلوب بروج لتسكن الشباك.

ق 71: الفيديو يستدعي الحكم لمراجعة مدى صحة ضربة الجزاء، ليقرر إلغائها وعدم وجود خطأ

ق 70: ضربة جزاااء لصالح كلوب بروج بعد عرقلة بالدي لـ كارلوس بورجيس

ق 69: حارس بروج نوردين جاكرز يتألق ويتصدى لتسديدة رائعة من لامين يامال

ق 63: جووووول الثااااالث لكلوب بروج عن طريق كارلوس بورجيس بعد انفراده بالحارس ليضعها بطريقة رائعة في الشباك.

ق 62: خطيرررررة كلوب بروج يهدر الثالث بطريقة غريبة أمام المرمى

ق 61: جووووول لامين يامال يسجل هدف التعادل بعد تمريرة سحرية من فيرمين لوبيز ليسددها في الشباك

ق 59: خطيرررررررة تسديدة صاروخية من إريك كاسادو اصطدمت بالعارضة في ثالث كرة يمنعها إطار المرمى من إحراز برشلونة لهدف.

ق 58: تبديلان لبرشلونة بنزول روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو بدلا من كاسادو وتوريس.

ق 52: لامين يامال يهدر فرصة خطيرة بعد تسلمه كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة من راشفورد.. ليسددها مجددا في منتصف المرمى والحارس يتألق

ق 49: تشيزني يمنع الهدف الثالث لبروج بعد تصديه لتسديدة خواكين سيس من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كلوب بروج 2-1

ق 38: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها الحارس نوردين جاكرز ليحافظ على تقدم فريقه.

ق 27: تصويبة صاروخية من كوندي اصطدمت بعارضة كلوب بروج وخرجت لضربة مرمى.

ق 17: جوووووول الثاااااني عن طريق كارلوس بورجيس الذي انطلق لينفرد بمرمى تشيزني ويسدد في الشباك.

ق 11: خطيررررة تسديدة قوية من فيرمين لوبيز تصطدم بالقائم الأيمن لحارس كلوب بروج

ق 8: جووووول توريس يسجل التعادل سريعا بعد متابعة كرة عرضية من فيرمين لوبيز

ق 6: جوووووول الأول عن طريق نيكولو تريسولدي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك

انطلاق المباراة

