هاني أبو ريدة يرد على تصريحات أسامة نبيه.. ويكشف عن طلب لـ "القيادة السياسية"

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

رد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على تصريحات أسامة نبيه المدير الفني السابق لمنتخب الشباب.

وودع منتخب الشباب كأس العالم تحت 20 سنة الذي أقيم في تشيلي، من دور المجموعات.

وخسر المنتخب مباراتي اليابان ونيوزيلندا، قبل الفوز أمام أصحاب الأرض في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع البطولة بفضل تفوق تشيلي باللعب النظيف.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية "أسامة نبيه جانبه التوفيق في التصريحات، كان يمر بحالة نفسية سيئة لأنه لم يمر من مرحلة المجموعات في كأس العالم بسبب الإنذارات".

واستدرك رئيس اتحاد الكرة "لكن هذا يحدث في كرة القدم، تعودنا على ذلك".

وكان نبيه ذكر في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية تجربته مع منتخب الشباب "لست فاشلا وأمتلك سيرة ذاتية جيدة، ولولا عدد البطاقات الصفراء لكان منتخب مصر في دور الـ16 لكأس العالم".

وواصل مدرب منتخب الشباب السابق "خب الشباب ودع كأس العالم بسبب اللائحة وليس بسبب سوء النتائج. لم نكن نستطع الفوز على منتخب اليابان لأنه أفضل مننا فنيا وبدنيا. مباراة نيوزيلندا التوفيق لم يحالفنا وكنا الأفضل وفقا للإحصائيات".. تابع تصريحات نبيه بالكامل بالضغط هنا

وأتم حديثه "نفكر في الجمع بين الأندية الشعبية وأندية الشركات مثلما يحدث في العالم كله، هناك نادي القناة ونادي كهرباء الإسماعيلية من الممكن أن تتوجه تلك المصروفات للنادي الإسماعيلي، سنطالب بهذا التوجه ونقدمه للقيادة السياسية".

