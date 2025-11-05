بمشاركة منتخب مصر.. أبو ريدة يعلن نقل البطولة الدولية في الإمارات

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

احتفال محمد حمدي بهدفه مع منتخب مصر - غينيا بيساو

أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، نقل البطولة الدولية الودية المقرر إقامتها في الإمارات من إمارة دبي إلى العين.

ويشارك منتخب مصر في بطولة ودية بالتوقف الدولي نوفمبر المقبل رفقة إيران وكاب فيردي وأوزبكستان.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للمشاركة في كأس أمم إفريقيا شهر ديسمبر المقبل عقب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "نشكر المسؤولين في العين على استضافة البطولة الدولية الودية التي تم نقلها من دبي".

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل وموعد البطولة ومنافس منتخب مصر

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر

المباراة النهائية – 18 نوفمبر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

البطولة الدولية الودية منتخب مصر هاني أبو ريدة
