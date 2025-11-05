الإسماعيلي يعلن تسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله.. ورائف متحدثا رسميا

أعلن نادي الإسماعيلي عن انتهاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وعضوية كل من ياسر سعيد ومحمد مرشدي من تسليم النادي رسميا إلى مجلس إدارة جديد.

ويترأس مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد طارق رحمي.

وكشف الإسماعيلي عن تسليم إدارة النادي بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ليبدأ المجلس الجديد مهام عمله اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك عقب استكمال جميع الإجراءات الخاصة بعملية التسليم والاستلام.

واتخذ مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة طارق رحمي أولى قراراته بتعيين محمد رائف عضو مجلس الإدارة متحدثا رسميا للنادي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل الإعلامي الفعال وتوحيد الرسائل الصادرة عن النادي في مختلف القضايا والملفات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي كشف قبل أيام عن فتح حساب خاص بسداد غرامات النادي، وإنهاء أزمة القيد للفريق الأول للكرة.

وطالب مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي، من محبيه بضح المساهمات المالية لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات.

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.