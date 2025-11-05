تشكيل برشلونة - يامال وراشفورد يقودان الهجوم.. وليفاندوفسكي بديل أمام كلوب بروج

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر فليك الإبقاء على روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، فيما يغيب رافينيا بسبب الإصابة.

ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إيريك جارسيا - جول كوندي

الوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: لامين يامال - ماركوس راشفورد - فيران توريس

وعلى مقاعد البدلاء: باو كوبارسي - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد مارتن - داني أولمو - مارك برنال - درو فرنانديز - روني بردغجي - كوخين - إيدر ألير - تشافي إسبارت

ويحتل برشلونة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة أمام باريس سان جيرمان.

فيما يحل كلوب بروج صاحب الأرض في مباراة اليوم، في المركز الـ25 برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.