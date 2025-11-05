تشكيل برشلونة - يامال وراشفورد يقودان الهجوم.. وليفاندوفسكي بديل أمام كلوب بروج

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر فليك الإبقاء على روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، فيما يغيب رافينيا بسبب الإصابة.

ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته تقرير: فليك غاضب بشدة من طريقة تعامل برشلونة مع إصابة رافينيا تقرير: برشلونة لا يخطط لتجديد تعاقد كريستنسن

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إيريك جارسيا - جول كوندي

الوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: لامين يامال - ماركوس راشفورد - فيران توريس

وعلى مقاعد البدلاء: باو كوبارسي - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد مارتن - داني أولمو - مارك برنال - درو فرنانديز - روني بردغجي - كوخين - إيدر ألير - تشافي إسبارت

ويحتل برشلونة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة أمام باريس سان جيرمان.

فيما يحل كلوب بروج صاحب الأرض في مباراة اليوم، في المركز الـ25 برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.

برشلونة كلوب بروج دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي 31 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516670/تشكيل-برشلونة-يامال-وراشفورد-يقودان-الهجوم-وليفاندوفسكي-بديل-أمام-كلوب-بروج