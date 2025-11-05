تشكيل مانشستر سيتي - هالاند القائد ضد دورتموند.. ومرموش على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

ويستضيف سيتي خصمه بوروسيا دورتموند في العاشرة مساءً على ملعب الاتحاد.

ولم يبدأ مرموش منذ تعافيه من الإصابة سوى مباراة واحدة أساسيا وسجل خلالها ضد سوانزي سيتي هدفا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وسيرتدي هالاند شارة قيادة سيتي للمرة الأولى ضد فريقه السابق والذي مثله قبل الانتقال للفريق الإنجليزي.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس – تيجاني رينديرز – فيل فودين

الهجوم: سافينيو – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – ماركوس بيتينيلي – روبن دياز – ناثان أكي – عمر مرموش – ريان شرقي – برناردو سيلفا – ريان آيت نوري – عبد القادر خوسانوف – أوسكار بوب – ريكو لويس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويأتي دورتموند بنفس الرصيد في المركز الثامن.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي عمر مرموش الدوري الإنجليزي
