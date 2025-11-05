بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

ظهر حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي ولاعب الزمالك السابق لأول مرة مع فريقه.

حمزة المثلوثي

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

وشارك المثلوثي كبديل في الدقيقة الأخيرة من مواجهة الصفاقسي أمام الأولمبي الباجي ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري التونسي.

وعاد المثلوثي للمشاركة في المباريات لأول مرة منذ 23 يناير الماضي عندما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
الترجي يحافظ على الصدارة بالفوز على الصفاقسي بمشاركة معلول الصفاقسي يضم المثلوثي لمدة موسمين الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي

وتغلب الصفاقسي على الأولمبي الباجي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

واستعاد الصفاقسي نغمة الانتصارات من جديد في الدوري بعد تعادل وهزيمة بآخر جولتين.

وشهدت المباراة مشاركة علي معلول بشكل أساسي حتى نهاية المباراة.

وكان الصفاقسي قد أعلن في سبتمبر الماضي تعاقده مع حمزة المثلوثي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020 قادما من الصفاقسي.

الدوري التونسي الصفاقسي حمزة المثلوثي
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا منافس الأهلي – محاولات لتجهيز رضا سليم لمباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي مدرب تونس: نستهدف المربع الذهبي على الأقل في كأس إفريقيا رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان مدرب الغرافة: موقف خوسيلو وبراهيمي لم يُحسم قبل مواجهة الهلال الترجي يحافظ على الصدارة بالفوز على الصفاقسي بمشاركة معلول
أخر الأخبار
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة ساعة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي ساعة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516667/بعد-غياب-أكثر-من-9-أشهر-المثلوثي-يظهر-لأول-مرة-في-انتصار-الصفاقسي-على-الأولمبي-الباجي