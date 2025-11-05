بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي

ظهر حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي ولاعب الزمالك السابق لأول مرة مع فريقه.

حمزة المثلوثي النادي : الصفاقسي الصفاقسي

وشارك المثلوثي كبديل في الدقيقة الأخيرة من مواجهة الصفاقسي أمام الأولمبي الباجي ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري التونسي.

وعاد المثلوثي للمشاركة في المباريات لأول مرة منذ 23 يناير الماضي عندما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتغلب الصفاقسي على الأولمبي الباجي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

واستعاد الصفاقسي نغمة الانتصارات من جديد في الدوري بعد تعادل وهزيمة بآخر جولتين.

وشهدت المباراة مشاركة علي معلول بشكل أساسي حتى نهاية المباراة.

وكان الصفاقسي قد أعلن في سبتمبر الماضي تعاقده مع حمزة المثلوثي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020 قادما من الصفاقسي.