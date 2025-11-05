كرة يد - الأهلي يُحبط محاولات سبورتنج ويتأهل لملاقاة سموحة في نهائي السوبر

أحبط فريق الأهلي محاولات سبورتنج وحسم تأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 29-22 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في الإمارات يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتستضيف دولة الإمارات نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي.

وكان سموحة قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 29-28.

أما الأهلي فأحبط تفوق سبورتنج في الشوط الأول عندما تقدم الفريق السكندري 15-13.

بينما شهد الشوط الثاني تفوق كامل لفريق الأهلي الذي أحرز 16 هدفا مقابل 7 فقط لسبورتنج.

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد في النسخة الأخيرة بعد الانتصار على سبورتنج 26-24.

وخاض الأهلي اللقاء كونه بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما شارك سبورتنج كبطل لكأس مصر.

اللقاء أقيم على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، عرف حصد الأهلي للقب للمرة الثانية على التوالي.

أما النسخة الحالية فيشارك الأهلي بصفته بطل مسابقتي الدوري والكأس.

بينما الزمالك وصيف بطولة الدوري وسبورتنج ثالث الدوري وسموحة صاحب المركز الرابع في الكأس.

