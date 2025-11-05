قناة مفتوحة تعلن حصولها على حقوق إذاعة بطولات الكأس الإسباني والإيطالي وسوبر إسبانيا

حصلت قناة إم بي سي مصر 2 على حقوق إذاعة ثلاثة بطولات أوروبية هذا الموسم.

وكشف إبراهيم فايق مقدم البرامج عن حصول إم بي سي مصر عن إذاعة بطولات كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس إيطاليا عبر القناة.

كما تم الكشف عن إذاعة المباريات عبر استوديوهات تحليلية وبتعليق أكبر المعلقين في مصر والوطن العربي.

وكانت تلك المنافسات تذاع عبر قناة SSC سبورت المشفرة، قبل أن يتم إغلاقها في أكتوبر الماضي.

وأقيمت الأدوار التمهيدية الأولى لبطولة كأس ملك إسبانيا خلال المرحلة الماضية، بينما ستنقل إم بي سي أكشن أيضا البطولة بداية من دور الـ 32.

وكان برشلونة قد توج بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي تاريخيا بأكبر عدد من البطولات في كأس ملك إسبانيا برصيد 32 لقبا.