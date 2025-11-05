قناة مفتوحة تعلن حصولها على حقوق إذاعة بطولات الكأس الإسباني والإيطالي وسوبر إسبانيا

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

حصلت قناة إم بي سي مصر 2 على حقوق إذاعة ثلاثة بطولات أوروبية هذا الموسم.

وكشف إبراهيم فايق مقدم البرامج عن حصول إم بي سي مصر عن إذاعة بطولات كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس إيطاليا عبر القناة.

كما تم الكشف عن إذاعة المباريات عبر استوديوهات تحليلية وبتعليق أكبر المعلقين في مصر والوطن العربي.

أخبار متعلقة:
منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا

وكانت تلك المنافسات تذاع عبر قناة SSC سبورت المشفرة، قبل أن يتم إغلاقها في أكتوبر الماضي.

وأقيمت الأدوار التمهيدية الأولى لبطولة كأس ملك إسبانيا خلال المرحلة الماضية، بينما ستنقل إم بي سي أكشن أيضا البطولة بداية من دور الـ 32.

وكان برشلونة قد توج بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي تاريخيا بأكبر عدد من البطولات في كأس ملك إسبانيا برصيد 32 لقبا.

كأس ملك إسبانيا إم بي سي مصر
نرشح لكم
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا أبطال أوروبا - كاراباج يتعادل مع تشيلسي.. وفياريال يسقط أمام بافوس
أخر الأخبار
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي 31 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماريسكا يبرر قراره أمام كاراباج: متأثرون بكأس العالم للأندية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516665/قناة-مفتوحة-تعلن-حصولها-على-حقوق-إذاعة-بطولات-الكأس-الإسباني-والإيطالي-وسوبر-إسبانيا