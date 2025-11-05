الاتحاد الدولي يعلن تقديم جائزة "فيفا للسلام" خلال قرعة كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديم جائزة جديدة خلال قرعة كأس العالم 2026.

وأشار فيفا في بيان رسمي اليوم، أن جياني إنفانتينو سيقدم جائزة "فيفا للسلام" وهي النسخة الأولى منها.

وسيتم تقديم الجائزة خلال قرعة كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر المقبل.

وأوضح فيفا عن معايير اختيار الفائز بالجائزة "صُممت الجائزة لتكريم الأفراد الذين ساهموا في توحيد شعوب العالم في سلام، ولتكريم الأعمال الاستثنائية من أجل السلام والوحدة"

وأكمل "الجائزة مكافأة للأفراد الذين اتخذوا إجراءات استثنائية وغير عادية من أجل السلام ومن خلال القيام بذلك وحدوا الناس في جميع أنحاء العالم.

وتابع "جائزة الفيفا للسلام نيابة عن جميع مُحبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، أي أكثر من خمسة مليارات نسمة، فمن خلال إسهاماتهم اليومية في كرة القدم ومن أجلها، يُساهم جميع هؤلاء في شعار الفيفا (كرة القدم توحد العالم)، إذ يجمعون الفتيات والفتيان، والنساء والرجال حول الشغف والفرح والأمل والسعادة. ولذلك من الطبيعي أن تُكرّم جائزة خاصة إنجازًا مميزًا."

وكشف الاتحاد الدولي عن تقديم تلك الجائزة سنويا تحت عنوان "جائزة فيفا للسلام.. كرة القدم توحد العالم".

وأتم فيفا "في عالمٍ يزداد اضطرابًا وانقسامًا، من الضروري الاعتراف بالإسهامات المتميزة لمن يعملون بجد لإنهاء النزاعات وجمع الناس في روح السلام".

وحضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قمة شرم الشيخ للسلام، لإنهاء الحرب في غزة، يوم 9 أكتوبر الماضي.