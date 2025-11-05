فوت ميركاتو: اتفاق شفهي بين ريال مدريد وأوباميكانو لضمه مجانا في الصيف

كشف موقع فوت ميركاتو عن توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي مع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد اتفق مع أوباميكانو على ضمه مع نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

وبينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونيخ في يونيو 2026.

ويحاول بايرن ميونيخ تجديد عقد اللاعب، ولكن لم يتوصل لاتفاق نهائي معه بعد.

وكانت صحيفة ماركا أشارت سابقا أن أوباميكانو أبلغ وكيل أعماله برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.

كما أوضح موقع فوت ميركاتو، أن ريال مدريد مازال يراقب موقف الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الذي ينتهي عقده في يونيو 2026.

ويجهز ريال مدريد نفسه لمرحلة ما بعد رحيل ديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر الذين ينتهي عقديهما في يونيو 2026.

وأشار الموقع إلى أن كوناتي كان أولوية سابقا لريال مدريد، ولكنه الآن لم يعد في محور الاهتمام، فيما انتقل الاهتمام إلى أوباميكانو الذي بات على رأس أولويات الفريق الملكي.

وتابع تقرير فوت ميركاتو " فلورنتينو بيريز لم يكن بحاجة إلى الأداء المتميز للاعب فالنسيان السابق ضد باريس سان جيرمان ليقتنع بذلك، بالإضافة إلى كونه لاعبا حرا بنهاية الموسم يجعله اختيارا مثاليا".

وأتم "يتمتع أوباميكانو بمعرفة العديد من اللاعبين الفرنسيين في ريال مدريد، بالإضافة إلى أن المدرب تشابي ألونسو يعرفه جيدا بعدما كان منافسا له في الدوري الألماني وقت توليه تدريب فريق باير ليفركوزن".

ويضم ريال مدريد بين صفوفه كيليان مبابي، وأوريلين تشاوميني، وكامافينجا، وفيرلاند ميندي.

وتألق أوباميكانو مع بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ليقود دفاع فريقه خاصة في الشوط الثاني في ظل النقص العددي بعد طرد لويس دياز.

ونجح بايرن ميونيخ في الفوز على حساب باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

