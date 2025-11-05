هاني سعيد: لن نتأثر بالغيابات في السوبر.. والزمالك يستطيع تخطي أزماته

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لن يتأثر بالغيابات في بطولة السوبر المصري.

ويغيب عن بيراميدز أمام الزمالك في السوبر، بلاتي توريه، ومصطفى فتحي، وأسامة جلال.

وأوضح هاني سعيد في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية "مررنا الفترة الماضية بكثير من الغيابات ولكن لم نتأثر".

وأكمل "اللاعبون المتاحون نجحوا في سد النقص العددي خلال الفترات التي عانينا فيها من الغيابات".

وعن الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك، رد المدير الرياضي لبيراميدز "كرة القدم لا تعترف بذلك، والزمالك نادي كبير ويستطيع تخطي أزماته".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل في نصف النهائي، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.