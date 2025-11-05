بينهم حكيمي.. باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة رباعي الفريق عقب مواجهة بايرن ميونيخ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وغادر حكيمي ملعب بارك دي برانس متكئا على عكازين بعد إصابته إثر تدخل عنيف من لويس دياز.

وكشف باريس سان جيرمان تفاصيل إصابات رباعي الفريق كالآتي:

- أشرف حكيمي تعرض لالتواء حاد في الكاحل الأيسر وسيغيب لعدة أسابيع.

- عثمان ديمبيلي أصيب في عضلة الساق اليسرى وسيواصل العلاج خلال الأسابيع المقبلة.

- نونو مينديش تعرض لالتواء في الركبة اليسرى وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة.

- ديزيري دوي يواصل برنامج إعادة التأهيل.

وتحوم الشكوك حول قدرة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

ولم يعلن باريس سان جيرمان مدة غياب أشرف حكيمي بشكل رسمي أو تحديد موقفه من البطولة.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وسجل لويس دياز هدفين قبل أن يتعرض للطرد في نهاية الشوط الأول بعد تدخله العنيف على الدولي المغربي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن 2-1 بدوري أبطال أوروبا.

