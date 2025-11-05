الشحات: اعتدنا على طموحات جمهور الأهلي.. وكنت أتمنى التواجد في هذا الملعب

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

الأهلي - حسين الشحات

عبر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن حزنه لعدم لحاقه للمشاركة في السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الخامسة مساء الخميس، في نصف نهائي بطولة السوبر المقامة في الإمارات.

ويغيب حسين الشحات لإصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري

وأوضح الشحات في تصريحات لـ أبو ظبي الرياضية "كنت أتمنى التواجد للعب على ملعب ستاد هزاع بن زايد ملعب العين".

وأكمل "ذكرى الفوز أمام الترجي في كأس العالم للأندية هي الأفضل لي على هذا الملعب".

وأشار جناح الأهلي "اعتدنا على رغبة جمهور الأهلي الدائمة في الفوز والتتويج".

وأتم حديثه عن منافسه سيراميكا كليوباترا "فريق قوي ويملك لاعبين على مستوى عال وبينهم لاعبين سابقين في الأهلي مثل كريم وليد وسعد سمير، ومعهم مدرب كبير".

وخاض الشحات 5 مباريات الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا خلال 140 دقيقة لعبها بقميص الأهلي.

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

