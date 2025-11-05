داري: أنهيت البرنامج التأهيلي.. والحظ لم يحالفنا أمام المصري وتركيزنا على السوبر

كشف أشرف داري مدافع الأهلي عن نهاية برنامجه التأهيلي وجاهزيته للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة من مساء غدا الخميس ضمن مباريات نصف نهائي السوبر المصري.

وقال أشرف داري مدافع الأهلي عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله انتهيت من المرحلة الأخيرة من التأهيل وسأنضم للمجموعة بداية من الغد، وأتمنى أن يوفقنا الله أمام سيراميكا كليوباترا والتأهل لنهائي السوبر".

وكشف داري "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة وتم طوي صفحة مباراة المصري، ولدينا مدير فني كبير وعرفنا تعليماته ونستهدف حصد اللقب".

وشدد المدافع المغربي "لعبنا مباراة جيدة أمام المصري لكن الحظ لم يحالفنا، الأهلي يملك لاعبين كبار ولديهم تاريخ وإن شاء الله نكون عند حسن الظن في السوبر المصري".

وأضاف "نستعد لكل المباريات بنفس النظام، وسيراميكا كليوباترا فريق جيد وإن شاء الله ننفذ تعليمات المدير الفني ونُسعد الجماهير باللقب".

وتابع "ما أعلمه أن جماهير الأهلي تساند الفريق دائما في السراء والضراء ونحن نعدهم بتقديم كل ما لدينا وأعدهم أن أعود بشكل جيد على أرضية الملعب".

واختتم أشرف داري تصريحاته "قرعة دوري أبطال إفريقيا جيدة، وكل الفرق مميزة ونريد أن نقدم كل ما لدينا وتحقيق اللقب في النهاية".

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري في أبو ظبي.

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.