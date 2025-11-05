عواد: معتادون على الظروف الصعبة.. وننتظر دعم الجماهير لحصد اللقب

يؤمن محمد عواد حارس مرمى الزمالك بأن فريقه قد اعتاد على الظروف الصعبة وذلك قبل مسابقة السوبر المصري.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام بالإمارات.

وقال محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر قناة أون سبورت: "نواجه فريق كبير مثل بيراميدز، ونحن معتادون على الظروف الصعبة وأعيننا على لقب السوبر، وأتمنى من الله أن تكون من نصيبنا كما عودنا الجماهير الفترة الماضية".

وتابع "ننتظر دعم الجماهير في مباراة بيراميدز وإن شاء الله نسعدهم بالفوز في النهاية، والحضور الجماهيري سيكون مؤثر لنا".

وشدد عواد "علاقتي مع محمد صبحي ومهدي سليمان جيدة، وهدفنا واحد وهو التتويج بلقب البطولة".

وأوضح حارس مرمى الزمالك "بالتأكيد نواجه غيابات قوية مثل جوان بيزيرا ونبيل عماد، لكن أي لاعب يرتدي قميص الزمالك نثق في قدراته".

واختتم عواد تصريحاته "دائما جماهير الزمالك تدعمنا وكل اللاعبين ينتظرون الحضور الجماهيري الكبير لأنهم أصحاب الفضل في تتويجنا بالبطولات بعد ربنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويترأس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بعثة الفريق في الإمارات.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت، قائمة الفريق لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

قائمة الزمالك شهدت تواجد خوان بيزيرا الجناح البرازيلي رغم الإصابة وصعوبة لحاقه بالبطولة، كما تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح رغم خروجهما من لقاء طلائع الجيش مصابين.