كرة يد - سموحة يقصي الزمالك من السوبر المصري ويتأهل إلى النهائي

أقصى سموحة فريق الزمالك من نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد في مباراة مثيرة.

وتغلب سموحة على الزمالك بنتيجة 29-28 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر سموحة المتأهل من مواجهة الأهلي أمام سبورتنج لملاقاته في النهائي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في الإمارات يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتستضيف دولة الإمارات نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي.

وكان الزمالك قد تفوق في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 17-16.

بينما تألق فريق سموحة تحت قيادة حسين زكي في الشوط الثاني وقلب تأخره لانتصار ثمين ليفجر المفاجأة.

video:1

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد في النسخة الأخيرة بعد الانتصار على سبورتنج 26-24.

وخاض الأهلي اللقاء كونه بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما شارك سبورتنج كبطل لكأس مصر.

اللقاء أقيم على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، عرف حصد الأهلي للقب للمرة الثانية على التوالي.

أما النسخة الحالية فيشارك الأهلي بصفته بطل مسابقتي الدوري والكأس.

بينما الزمالك وصيف بطولة الدوري وسبورتنج ثالث الدوري وسموحة صاحب المركز الرابع في الكأس.