كرة يد - سموحة يقصي الزمالك من السوبر المصري ويتأهل إلى النهائي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 18:01

كتب : محمد سمير

سموحة ضد الزمالك - كرة يد

أقصى سموحة فريق الزمالك من نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد في مباراة مثيرة.

وتغلب سموحة على الزمالك بنتيجة 29-28 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر سموحة المتأهل من مواجهة الأهلي أمام سبورتنج لملاقاته في النهائي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - "عند النجوم الكُبار، الانتماء لا يُشترى".. الزمالك يعلن عودة حسن قداح كرة يد - في الجول يكشف كواليس إلغاء العقوبات الرياضية والمالية على الزمالك كرة يد - وسط مفاوضات لعودته إلى الزمالك.. حسن قداح يعلن رحيله عن كيلسي كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في الإمارات يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتستضيف دولة الإمارات نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي.

وكان الزمالك قد تفوق في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 17-16.

بينما تألق فريق سموحة تحت قيادة حسين زكي في الشوط الثاني وقلب تأخره لانتصار ثمين ليفجر المفاجأة.

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد في النسخة الأخيرة بعد الانتصار على سبورتنج 26-24.

وخاض الأهلي اللقاء كونه بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما شارك سبورتنج كبطل لكأس مصر.

اللقاء أقيم على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، عرف حصد الأهلي للقب للمرة الثانية على التوالي.

أما النسخة الحالية فيشارك الأهلي بصفته بطل مسابقتي الدوري والكأس.

بينما الزمالك وصيف بطولة الدوري وسبورتنج ثالث الدوري وسموحة صاحب المركز الرابع في الكأس.

كرة يد الزمالك سموحة
نرشح لكم
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر.. والقناة الناقلة كرة يد - "عند النجوم الكُبار، الانتماء لا يُشترى".. الزمالك يعلن عودة حسن قداح كرة يد - في الجول يكشف كواليس إلغاء العقوبات الرياضية والمالية على الزمالك كرة يد - وسط مفاوضات لعودته إلى الزمالك.. حسن قداح يعلن رحيله عن كيلسي خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم
أخر الأخبار
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر.. والقناة الناقلة 12 دقيقة | كرة يد
مباشر أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) دورتموند.. بداية اللقاء ومرموش على الدكة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب شبيبة القبائل: هذه أقوى مجموعة في مسيرتي.. واستاد القاهرة بالسعة الكاملة مرعب 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال أوروبا - كلوب بروج (1)-(1) برشلونة.. جووووول التعاااادل 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاني أبو ريدة يرد على تصريحات أسامة نبيه.. ويكشف عن طلب لـ "القيادة السياسية" 40 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة منتخب مصر.. أبو ريدة يعلن نقل البطولة الدولية في الإمارات 42 دقيقة | منتخب مصر
الإسماعيلي يعلن تسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله.. ورائف متحدثا رسميا 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516657/كرة-يد-سموحة-يقصي-الزمالك-من-السوبر-المصري-ويتأهل-إلى-النهائي