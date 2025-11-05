مؤتمر يورتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

يرى الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز أن الجزئيات الصغيرة ستحسم مباراة فريقه ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ""غدا دربي كبير أمام الزمالك وهذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة، من الممكن أن يتم حمسها بتمريرة أو تسديدة أو تحرك مختلف".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد

وأضاف "نمر بحالة بدنية وفنية جيدة والأجواء رائعة للغاية داخل النادي. نحن جاهزون لمواجهة الزمالك".

وتابع "بعض الأندية لا تمنح المدرب الوقت الكافي لتنفيذ أفكاره، لكنني حصلت على الوقت والدعم الكامل من إدارة بيراميدز، وما زال لدينا الطموح لتحقيق المزيد من البطولات".

وأجاب "غياب نبيل عماد وخوان بيزيرا عن الزمالك؟ نحن أيضا سنفتقد مصطفى فتحي ورمضان صبحي ويوسف أوباما، ولكن كما ذكرت هذه المباريات تحسمها تفاصيل صغيرة".

وشدد "في مباريات الدوري تتم مراجعة كل لعبة عبر تقنية الفيديو بشكل مفصل وفي وقت كاف، على عكس ما حدث في مباراة الزمالك في النسخة الماضية من السوبر، حيث سجلنا هدفا وتمت مراجعته في وقت قصير جدا".

وواصل "الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر تمتلك الجودة بالإضافة إلى المصري والبنك الأهلي وهذا واضح خلال المنافسة على مقدمة الدوري".

وأتم مدرب بيراميدز "موقف بلاتي توريه من المشاركة أمام الزمالك سيتضح خلال مران اليوم. لدينا قوام جيد من اللاعبين يمكنهم تعويض الغيابات".

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين سيراميكا كليوباترا والأهلي.

بيراميدز الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي يعلن تسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله.. ورائف متحدثا رسميا كرة يد - الأهلي يُحبط محاولات سبورتنج ويتأهل لملاقاة سموحة في نهائي السوبر هاني سعيد: لن نتأثر بالغيابات في السوبر.. والزمالك يستطيع تخطي أزماته الشحات: اعتدنا على طموحات جمهور الأهلي.. وكنت أتمنى التواجد في هذا الملعب داري: أنهيت البرنامج التأهيلي.. والحظ لم يحالفنا أمام المصري وتركيزنا على السوبر عواد: معتادون على الظروف الصعبة.. وننتظر دعم الجماهير لحصد اللقب مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن تسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله.. ورائف متحدثا رسميا 10 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - يامال وراشفورد يقودان الهجوم.. وليفاندوفسكي بديل أمام كلوب بروج 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند القائد ضد دورتموند.. ومرموش على مقاعد البدلاء 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي ساعة | الوطن العربي
كرة يد - الأهلي يُحبط محاولات سبورتنج ويتأهل لملاقاة سموحة في نهائي السوبر ساعة | الدوري المصري
قناة مفتوحة تعلن حصولها على حقوق إذاعة بطولات الكأس الإسباني والإيطالي وسوبر إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الدولي يعلن تقديم جائزة "فيفا للسلام" خلال قرعة كأس العالم ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516655/مؤتمر-يورتشيتش-تفاصيل-صغيرة-تحسم-مباراة-الزمالك-ونفتقد-3-لاعبين