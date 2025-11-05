مؤتمر يورتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين

يرى الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز أن الجزئيات الصغيرة ستحسم مباراة فريقه ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ""غدا دربي كبير أمام الزمالك وهذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة، من الممكن أن يتم حمسها بتمريرة أو تسديدة أو تحرك مختلف".

وأضاف "نمر بحالة بدنية وفنية جيدة والأجواء رائعة للغاية داخل النادي. نحن جاهزون لمواجهة الزمالك".

وتابع "بعض الأندية لا تمنح المدرب الوقت الكافي لتنفيذ أفكاره، لكنني حصلت على الوقت والدعم الكامل من إدارة بيراميدز، وما زال لدينا الطموح لتحقيق المزيد من البطولات".

وأجاب "غياب نبيل عماد وخوان بيزيرا عن الزمالك؟ نحن أيضا سنفتقد مصطفى فتحي ورمضان صبحي ويوسف أوباما، ولكن كما ذكرت هذه المباريات تحسمها تفاصيل صغيرة".

وشدد "في مباريات الدوري تتم مراجعة كل لعبة عبر تقنية الفيديو بشكل مفصل وفي وقت كاف، على عكس ما حدث في مباراة الزمالك في النسخة الماضية من السوبر، حيث سجلنا هدفا وتمت مراجعته في وقت قصير جدا".

وواصل "الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر تمتلك الجودة بالإضافة إلى المصري والبنك الأهلي وهذا واضح خلال المنافسة على مقدمة الدوري".

وأتم مدرب بيراميدز "موقف بلاتي توريه من المشاركة أمام الزمالك سيتضح خلال مران اليوم. لدينا قوام جيد من اللاعبين يمكنهم تعويض الغيابات".

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين سيراميكا كليوباترا والأهلي.