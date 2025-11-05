مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن تفوق الزمالك على فريقه في المواجهات السابقة بسبب ظروف كل مباراة.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى هنا من أجمل المنافسة بقوة على لقب السوبر الإفريقي وتحقيق اللقب لاكمال مسيرة الفريق المميزة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار مؤتمر توروب: أعمل على تقوية دفاع الأهلي.. وإمام عاشور يرغب في المشاركة

وأضاف "نحترم الزمالك لكننا في مستوى مميز وجئنا للمنافسة على اللقب، وتفوقه علينا في المواجهات السابقة هي ظروف خاصة بكل مباراة، والزمالك لديه لاعبين مميزين أصحاب خبرات".

وأكمل "لكننا نركز بقوة في المباراة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم وبالتأكيد أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

السوبر المصري أحمد الشناوي بيراميدز الزمالك
نرشح لكم
مؤتمر يوريتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار مؤتمر الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي مؤتمر توروب: أعمل على تقوية دفاع الأهلي.. وإمام عاشور يرغب في المشاركة الزمالك: جنسية مدرب الحراس معروفة.. ولماذا لم يتحدث أحد عندما عمل مع فاركو؟ السوبر المصري – أحمد الأحمر: جمهور الزمالك دائما ما يفرح بالبطولات رغم الأزمات
أخر الأخبار
أس: الإصابة قد تبعد حكيمي عن مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يوريتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق 55 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني ساعة | الكرة المصرية
نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته ساعة | الدوري الإسباني
شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516654/مؤتمر-أحمد-الشناوي-تفوق-الزمالك-علينا-بسبب-غياب-التوفيق