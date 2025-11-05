مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن تفوق الزمالك على فريقه في المواجهات السابقة بسبب ظروف كل مباراة.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى هنا من أجمل المنافسة بقوة على لقب السوبر الإفريقي وتحقيق اللقب لاكمال مسيرة الفريق المميزة".

وأضاف "نحترم الزمالك لكننا في مستوى مميز وجئنا للمنافسة على اللقب، وتفوقه علينا في المواجهات السابقة هي ظروف خاصة بكل مباراة، والزمالك لديه لاعبين مميزين أصحاب خبرات".

وأكمل "لكننا نركز بقوة في المباراة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم وبالتأكيد أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.