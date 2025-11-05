مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك - المصري

شدد عمر جابر على سعادته بالتواجد مع المجموعة الحالية بالزمالك.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام بالإمارات.

وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف أهمية المباراة ونادي الزمالك عندما يتواجد في أي بطولة يجب أن يكون مرشحا للتتويج بها".

وتابع "جاهزون ومستعدون لتقديم مباراة كبيرة وننتظر حضور جماهير الزمالك التي تساندنا في أي مكان نذهب إليه وإن شاء الله نتمكن من تحقيق المكسب".

وأضاف "الناس كلها تشير إلى أزمات الزمالك ولكنها ليست شيئا جديدا واعتدنا على ذلك والأزمات تجعلنا نخرج منها أقوى ومتحدين بشكل أكبر وجماهير الزمالك الوفية تعطينا القوة".

وأتم "دوري كقائد كبير وأحمل مسؤولية كبيرة وأنا محظوظ بالمجموعة التي تلعب معي سواء فنيا أو أخلاقيا ولدينا جهاز فني محترم ومشجع للزمالك في المقام الأول وهذا يعطينا دافعا أكبر ونحن نعرف تلك المسؤولية".

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

عمر جابر الزمالك كأس السوبر المصري
