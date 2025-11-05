مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني

يرى أحمد عبد الرؤوف أن التواجد كمدير فني للزمالك ولو ليوم واحد هو شرف كبير.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالتواجد في الإمارات وفخور بتمثيل الزمالك في بطولة مهمة مثل السوبر المصري".

وواصل: "مستعدون للظهور بشكل جيد وتقديم مباراة كبيرة ضد فريق مثل بيراميدز، ومن يحظى بدعم جماهير الزمالك لا يقلق، ونحن مررنا بظروف أصعب من التي نمر بها وخرجنا منها بشكل أقوى، وحصلنا على بطولات كبيرة، وأنا أثق في لاعبي فريقي".

وأكمل: "الغيابات مؤثرة، ولكن اللاعبين المتواجدين على قدر المسؤولية وأنا أثق بهم".

واستمر: "هناك مشاكل يتم تصديرها للإعلام، وفي أرض الواقع أيضا لدينا بعض المشكلات، ولكنها بالنادي نفسه وليس على المستوى الفني، والدليل هو أنني أتحدث عن الغيابات بثقة وعن قدرة اللاعبين على تعويضها".

وتابع: "أنا لست لاعبا أو مدربا للزمالك، أنا واحد من المشجعين في المقام الأول، وكنت أتمنى طوال عمري المشاركة في تحقيق أي انتصار للنادي".

وأضاف: "الاختبار الذي سنواجهه صعب، ولكن لدي نظام معين سأطبقه مع لاعبين بجودة عالية، وأتمنى أن نكون موفقين لأن توفيق الله هو الأهم، ولكنني لا أشعر بالخوف من تدريب الزمالك، لأنني عملت مع فرق بمستوى فني أقل من الزمالك بكثير، والآن كيف سأخاف وأنا أقود فريقا جودته الفنية كبيرة؟".

وكشف: "غياب ناصر منسي؟ لقد توليت المسؤولية وكان كل شيء محددا بالفعل، سواء القائمة أو المواعيد أو غيرها".

وأردف: "في كل بطولة بكرة القدم يجب أن تقدم مجهودا كبيرا، ولاعبي الزمالك سيحاولون تطبيق نظام محدد غدا، ونحن نعرف بيراميدز بشكل كبير، وهم يعرفوننا، ونحترمهم، ولكننا سنتعامل بقيمة الزمالك".

وشدد: "يجب أن يظهر الزمالك بشخصية كبيرة طوال الوقت، ويجب أن تظهر ضد أي منافس، سواء كان أحمد عبد الرؤوف المدرب أو غيره".

وأضاف: "لم أختر أن أكون المدير الفني للزمالك، وحتى اللحظة التي تواجدت فيها كنت أعرف أنني فقط مساعد مدرب، ولم أكن أعلم أنني سأكون المدير الفني، ولكنها اختيارات الله، ولا يوجد أفضل منها، وتولي مسؤولية تدريب الزمالك شرف كبير حتى لو كانت ليوم واحد".

وعن غياب بيزيرا قال: "غياب خوان بيزيرا مهم جدا في مباراة كبيرة مثل بيراميدز، وستعرفون معوضه غدا، ولكن نحن فريق كبير ونلعب في الكثير من البطولات، ومعرضون أن نفقد لاعبين في أي وقت، والمتواجدون لديهم المسؤولية والقدرة على تعويضه".

وأردف: "المكسب ضد طلائع الجيش مهم جدا بالنسبة لي، والفترة التي عملت بها كمدير فني خدمتني في التعامل مع اللاعبين المصريين والدخول على فريق كبير مثل الزمالك، وتحقيق المكسب في أول مباراة يطمئن الجماهير، ولكن البطولات التعامل معها يكون مختلف، وفي نفس التوقيت لا يجب أن نُحمّل اللاعبين ضغط المباريات، لأن هناك لاعبين لا يمكنهم التعامل مع ضغط المباريات المتتالية".

وأتم: "بيراميدز فريق كبير، ولديهم تشكيل ثابت تقريبا، ونحترم وجود فيستون ماييلي، ولكن لدينا مدافعين كبار يمكنهم التعامل معه".

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين سيراميكا كليوباترا والأهلي.