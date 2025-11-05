نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته

أعلن نادي برشلونة نفاد تذاكر التدريب المفتوح الذي سيخوضه الفريق على ملعب كامب نو يوم الجمعة.

وتأجلت عودة برشلونة لملعبه كامب نو أكثر من مرة، لكن يبدو أن العودة اقتربت كثيرا.

وشهد عملية بيع التذاكر إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث سيصل الحضور إلى 23,000 متفرج يوم الجمعة، وفقا لموقع النادي.

وأوضح النادي عبر موقعه أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة في توفير تذاكر إضافية.

وشكر نادي برشلونة أعضاءه ومشجعيه على حماسهم ودعمهم للعودة المرتقبة إلى ملعب كامب نو.

قبل أيام، أوضح النادي السبب في هذه الخطوة: "ستكون هذه الحصة التدريبية بمثابة اختبار فني وتشغيلي لضمان حسن سير الأنظمة ونقاط الوصول ومختلف جوانب المنشأة، كجزء من عملية إعادة فتح الملعب تدريجيًا".

وستقتصر سعة الحضور على 23000 شخص وتصل أسعار التذاكر لـ 5 يورو للأعضاء و10 يورو للجماهير.

ستُخصص جميع العائدات لمشروع "Polseres Blaugranes" الذي ترعاه مؤسسة برشلونة. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات، وعائلاتهم، بالإضافة إلى دعم البحث في العلاجات المبتكرة التي تُساعد على تحسين التعافي من الأمراض.

وسبق أن كشفت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة يجري محادثات إيجابية مع البلدية بشأن اللعب على ملعب كامب نو.

وأفادت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعود برشلونة للعب في كامب نو ضد أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر الجاري.

وخاض البلوجرانا مبارياته في الموسمين الماضيين على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس، العروف باسم مونتجويك، وهو ما يستمر في الموسم الحالي حتى الآن.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.