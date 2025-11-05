شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد

شدد مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي على أن بطولة السوبر المصري دائما ما تمثل قيمة كبيرة للفريق وللاعبين، خاصة في نظامها الجديد بمشاركة 4 فرق، يمنحها طابعا تنافسيا قويا.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال شوبير عبر الموقع الرسمي لناديه: "الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد فقط، وهو الفوز والتتويج باللقب. الفريق مقبل على محطة مهمة خلال مشاركته في السوبر المصري، حيث يسعى خلالها لمواصلة حصد البطولات وإسعاد جماهيره في كل مكان".

وأضاف "الأهلي يستعد بشكل قوي وجاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وكل اللاعبين لديهم روح عالية وتركيز كامل من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية، ثم السعي نحو رفع الكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي".

وواصل "سيراميكا كليوباترا، يضم لاعبين مميزين، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير وتطبيق تعليمات الجهاز الفني".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.