مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

علي ماهر - سيراميكا كليوباترا

يؤمن محمد بسام قائد سيراميكا كليوباترا بقدرات فريقه قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي مساء الخميس على استاد هزاع بن زايد ضمن نصف نهائي السوبر المصري.

وقال محمد بسام في مؤتمر صحفي: "خوض بطولة السوبر في الإمارات يمثل حافزا كبيرا لنا للظهور بشكل مختلف عن النسختين الماضيتين. سنلعب مباراة الأهلي من أجل الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب".

مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار مؤتمر توروب: أعمل على تقوية دفاع الأهلي.. وإمام عاشور يرغب في المشاركة الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي مؤتمر الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي

وأضاف "لسنا في حاجة إلى خلق دوافع جديدة، فشخصية الفريق ظهرت بوضوح خلال المباراة الأخيرة أمام بتروجت في الدوري، وظهر للجميع أن هناك حالة مختلفة يعيشها الفريق هذا الموسم".

وشدد "الجهاز الفني بقيادة علي ماهر نجح في غرس روح الانتصار داخل الفريق، إضافة إلى المزج المميز بين عناصر الخبرة والشباب التي نمتلكها".

وأتم "الأهلي فريق كبير ومختلف في المباريات الحاسمة والبطولات، لكننا نملك الطموح لتقديم أداء قوي في هذه البطولة وتحقيق خطوة مهمة في تاريخ النادي".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

الأهلي سيراميكا السوبر
مؤتمر يوريتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي مؤتمر الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي
