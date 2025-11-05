مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

علي ماهر - سيراميكا كليوباترا

شدد علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الأهلي.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي مساء الخميس على استاد هزاع بن زايد ضمن نصف نهائي السوبر المصري.

وقال علي ماهر في مؤتمر الصحفي: "جميع لاعبي سيراميكا في أتم الاستعداد لخوض بطولة السوبر، ونرغب في تقديم بطولة تليق بالكرة المصرية على المستويين الفني والأخلاقي".

وأضاف "لدينا نفس طموح الأهلي في تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي ثم التتويج باللقب، وهذا حق مشروع للفرق الأربعة المشاركة في البطولة".

وتابع "نريد الظهور بشكل مختلف خلال هذه النسخة من البطولة، وشخصية لاعبي سيراميكا أصبحت أقوى خاصة في مواجهة الفرق الكبرى".

وشدد "لاعبو سيراميكا في حالة فنية وبدنية مميزة للغاية، ونسعى لاستغلال ذلك وترجمته على أرض الملعب".

وكشف "سعد سمير يتدرب بشكل جيد مع الفريق وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات. كريم الدبيس يحتاج بعض الوقت وقد يلحق بالمباراة التالية، باقي اللاعبين جاهزين لمباراة الأهلي".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

