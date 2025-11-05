لويس دياز: أتمنى لأشرف حكيمي العودة سريعا إلى الملاعب

تمنى لويس دياز جناح بايرن ميونيخ الشفاء العاجل لأشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان بعدما تسبب في إصابته خلال لقاء الفريقين.

وسجل لويس دياز هدفين قبل أن يتعرض للطرد في نهاية الشوط الأول بعد تدخله العنيف على الدولي المغربي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن 2-1 بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس دياز عبر إنستجرام: "كانت ليلة مفعمة بالعواطف. تُذكرنا كرة القدم دائمًا أنه خلال 90 دقيقة، يُمكن أن يحدث أي شيء، سواءً كان الأفضل أو الأسوأ".

وأضاف "حزنتُ لعدم إكمال المباراة مع زملائي، لكنني فخور بجهدهم الرائع".

وأتم المهاجم الكولومبي "أتمنى لأشرف حكيمي العودة سريعا إلى الملاعب".

وتحوم الشكوك حول قدرة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

وذكرت جريدة ليكيب أن حكيمي لا يعاني من كسر في الكاحل، فقد تمكن من المشي مجددا عند مغادرة الملعب.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 3 و5 أسابيع، وهو ما ينتظر تأكيده بعد خضوعه للفحوصات خلال ساعات.

في الوقت نفسه، أوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن الفحوصات ستكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي، وهذه هي الاحتمالات:

إلتواء وتمزق من الدرجة الأولى.. 2-3 أسابيع

تمزق من الدرجة الثانية.. 4-8 أسابيع

تمزق من الدرجة الثالثة.. أكثر من 3 أشهر

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.