مؤتمر الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على أن فريقه يسعى بكل قوة للفوز بلقب السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "نستعد بشكل مميز لمباراة سيراميكا وننظر لنهائي السوبر ولكن الهدف الأول هو تخطي أول مواجهة من أجل الوصول للنهائي".

وأضاف "سيراميكا فريق قوي ويقدم مستوى مميز في الدوري خلال السنوات الماضية، ولكن بطولة السوبر مختلفة مع اللعب أمام جماهير الأهلي الكبيرة هنا".

وواصل "أي بطولة نشارك فيها هدفنا الفوز بها من أجل إسعاد الجماهير، وقائمة الأهلي بها 30 لاعب وجميعنا مجموعة واحدة والهدف هو تحقيق البطولة".

وأكد "نسعى للفوز ببطولة السوبر للمرة الثالثة على التوالي، وهذا ما نسعى له كلاعبين، نريد دائما زيادة بطولات الأهلي والسوبر أول بطولة في الموسم والفوز بها يمنحنا دفعة قوية في الدوري وإفريقيا".

وأتم تصريحاته "هدفنا أيضا الفوز بالبطولة لتكون الأول للمدرب الجديد توروب معنا".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.